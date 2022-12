Los cuerpos presentaban señales de tortura

Después de varias horas, identificaron 7 cadáveres de mujeres que aún no han sido identificados, pero no solo eso, si no que dichos cuerpos presentaban señales de haber sido torturados gravemente e incluso encontraron manos y pies atados.

“Varios cuerpos estaban entre sábanas y bolsas, estas personas ya se encontraban en estado de descomposición”, dijo un agente del Ministerio Público a Primer Impacto. Este caso ha causado un terror inmenso en los pobladores guatemaltecos, algunos presentaron sus testimonios. Archivado como: Encuentran 7 cadáveres de mujeres en Guatemala