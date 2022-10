Al decirle adiós al actor cubano con el que estuvo casada por más de 10 años, Gutiérrez comenzó a hacer más entrevistas, salir más en público, y se le notaba un brillo inigualable. Pero esto no evita que la modelo y empresaria se mostrara conmocionada por ciertos temas y no pudiera contener las lágrimas.

Habla de los inmigrantes

Por si no lo sabías, la ex de William Levy tuvo que emigrar de su lugar de origen Jalisco, México a los Estados Unidos para buscar mejores oportunidades y crecer, pese a esto, a Gutiérrez le pesó mucho tocar el tema de los inmigrantes y cómo ha sido difícil para los niños.

“Somos padres y veo a esos niños y digo, wow, ¡no me hagas llorar! Me duele, me duele porque todos al final del día somos inmigrantes que buscamos lo mismo, buscamos una nueva oportunidad, mejor calidad de vida para nuestros hijos, entonces, me parte el corazón saber que esta niña no logró llegar”, dijo hablando del caso de una niña en especial (VER VIDEO). Archivado como: Elizabeth Gutiérrez rompe en llanto