La mujer fue obligada a entrar en un vehículo mientras corría cerca del campus de la Universidad de Memphis. Un hombre se le acercó y la obligó a entrar en una camioneta GMC Terrain de color oscuro tras un breve forcejeo. Su marido denunció la desaparición al pasar las horas y no regresaba a casa. Según las autoridades.

El secuestro y asesinato de la nieta de un importante magnate de Tennessee está conmocionando Estados Unidos. La Policía confirmó que los restos humanos hallados en la zona donde desapareció eran de Eliza Fletcher, tenían tres días tratando de localizarla, sin embargo, no resultó como esperaban.

Comenzó la búsqueda de Eliza Fletcher

Eliza Fletcher era la nieta y heredera del difunto Joseph “Joe” Orgill III, un multimillonario que dirigía Orgill Inc., un distribuidor con sede en Memphis, según el periódico The New York Times. Según NBC News WMC. La familia ha ofrecido una recompensa de 50,000 dólares por información que conduzca a su regreso sano y salvo.

“Los investigadores y oficiales de la policía de Memphis, junto con nuestros socios locales y federales, continúan buscando a la señora Fletcher”, había dicho el departamento de policía en pasado día sábado. Aún tenían esperanzas de encontrar a la mujer con vida.