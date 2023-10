Eclipse Lunar del 28 de Octubre: Un fascinante fenómeno astronómico

Eclipse Lunar del 28 de Octubre.

Visible en Europa, Asia, África.

América ¿lo verá?

Este sábado, 28 de octubre, marcará la ocasión de un eclipse lunar parcial que promete cautivar a observadores en Europa, Asia, África y Australia, según la agencia espacial NASA.

Un eclipse lunar es un fascinante fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar.

Esto sucede solo durante la fase de Luna llena, cuando la Tierra, el Sol y la Luna están alineados en una configuración particular.

Este intrigante evento astronómico desplegará su majestuosidad en el cielo, y aquí te presentamos lo que se conoce hasta ahora sobre este acontecimiento celestial.

Lamentablemente, los habitantes de las Américas se perderán la oportunidad de vislumbrar este fenómeno, ya que no estará visible en esta parte del mundo, indicó CNN.

El cronograma del eclipse es el siguiente: iniciará a las 6:01 p.m., alcanzará su punto culminante a las 8:14 p.m, y concluirá a las 10:26 p.m.

Para aquellos interesados en conocer los horarios en ciertos países de América, aquí están las horas correspondientes al evento:

Estados Unidos: Entre la 1:01 p.m. hora del este (ET) y las 5:26 p.m, Colombia: Entre las 12:01 p.m, y 4:26 p.m, Argentina: Entre las 2:01 p.m. ET y las 6:26 p.m. ET.