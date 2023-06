La gente da su veredicto sobre el cambio de la Dra Polo

A la pregunta de cómo quedó la Dra Polo con su cambio de look, la gente reaccionó y en varias páginas como ‘Suelta la Sopa’ y ‘La Mesa Caliente’, le dejaron todo tipo de mensajes: «Haga lo que haga usted siempre se ve hermosa», «Al fin, podré m0rir en paz sabiendo que mire tu cabello platinado, deberías seguir así y matizando cada vez más para que te agarre un tono brutal Doctorisima!», «Te queda que ni pintado, estas reguapa y relinda, he dicho caso cerrado!! eres la mejor».

Más personas sentenciaron: «No me gusta ese color no le queda bien es mi opinión», «Yo opino que si a ella le gusta como se ve, suficiente. Le tiene que gustar a ella, no a nosotros», «Esa mujer es bella con o sin maquillaje», «Bella mi doctora», «A mí sí me gusta», «Ya no está en edad para esas cosas», escribieron más personas.