Trump se burla de Ron DeSantis tras lanzamiento de su campaña

Fue por medio de Truth Social que el expresidente de los Estados Unidos aprovechó para mofarse de la transmisión entre Ron DeSantis y Elon Musk. Y es que mientras el gobernador de Florida buscaba lanzar su campaña por medio de Twitter Spaces, no contaba con las fallas que presentaría.

«No está listo para el trabajo»

La portavoz del comité político pro-Trump Make America Great Again Inc., Karoline Leavitt emitió un comunicado en el que expresó como las fallas de la transmisión de DeSantis demuestran que no es el candidato adecuado para competir por la presidencia en las elecciones de 2024.

«El anuncio de campaña fallido de Ron DeSantis es otro ejemplo de por qué no está listo para el trabajo», expresó Leavitt en el comunicado de acuerdo a NBC News. «Hay mucho en juego y la lucha para salvar a Estados Unidos es demasiado crítica como para apostar por un novato que claramente no está listo para el horario de máxima audiencia».