Trump deberá pagar multa de 350 millones de dólares por fraude en empresa

El juez dictaminó que fue un plan de años para engañar a bancos y otros con estados financieros que inflaron la riqueza del expresidente, según The Associated Press.

¿Trump fue el único afectado?

Hasta el momento, se conoce que a Trump y sus empresas se les ordenó pagar 355 millones de dólares.

A sus hijos mayores, los vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump, se les ordenó pagar 4 millones de dólares cada uno.

Al ex director financiero Allen Weisselberg se le ordenó pagar un millón de dólares, según informó la agencia The Associated Press.

Engoron concluyó que Trump y sus coacusados ​​“no aceptaron la responsabilidad” de sus acciones y que los peritos que testificaron para la defensa “simplemente negaron la realidad”.