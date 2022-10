Esta no sería la primera vez que fuertes inundaciones que, acompañadas de deslaves, dejan terribles pérdidas tanto humanas como materiales, pues durante este 2022 varios sucesos en que los fenómenos naturales cobran la vida de varias personas, a todas ellas se le suma esta nueva tragedia.

“Espero que la cifra de víctimas no aumente mucho más, pero todavía hay unas pocas comunidades a las que no se ha podido acceder”, afirmó agregando que las lluvias han amainado desde el viernes por la mañana, lo que hizo que las inundaciones empiecen a remitir en varias zonas. Archivado como: Deslaves inundaciones dejan muertos, según lo señalado por la agencia de AP.

Después de darse a conocer el lamentable acto Naguib Sinarimbo, ministro de Interior de la región autónoma musulmana, contó a The Associated Press vía telefónica que “La cantidad de lluvia que cayó durante la noche fue inusual, bajó por las laderas de las montañas y desbordó los ríos”.

Deslaves e inundaciones se registran al sur de Filipinas

De acuerdo con The Associated Press, unas 5.000 personas fueron evacuadas de forma preventiva de la trayectoria de la tormenta, la 16ta que azota el país este año. Según los meteorólogos del gobierno y otros funcionarios, no se espera que el meteoro alcance categoría de tifón.

Unos 20 tifones y tormentas llegan al archipiélago filipino cada año. Ubicado en el llamado “Cinturón de Fuego” del Pacífico, una región que registra muchas erupciones volcánicas y terremotos, el país del sudeste asiático en uno de las más propensos a los desastres del mundo. Archivado como: Deslaves inundaciones dejan muertos, detalló AP.