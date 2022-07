El expolicía Derek Chauvin recibirá sentencia federal por asesinato de George Floyd

El acuerdo extendería el tiempo en prisión del expolicía pero con condiciones más favorables en una prisión federal

Chauvin comparecerá ante un tribunal de distrito de EE. UU.

Derek Chauvin conocerá su sentencia este jueves 7 de julio por violar los derechos civiles de George Floyd, con un acuerdo que extendería el tiempo del ex oficial de policía de Minneapolis tras las rejas mientras lo traslada a condiciones posiblemente más favorables en una prisión federal, informó The Associated Press.

Chauvin aceptó una sentencia de 20 a 25 años en su declaración de culpabilidad de diciembre por un cargo federal por el asesinato de Floyd. El juez de distrito de EE. UU. Paul Magnuson tomará la decisión final, y los fiscales buscarán los 25 completos con el argumento de que las acciones de Chauvin fueron a sangre fría e innecesarias.

La defensa ha pedido 20 años, diciendo que Chauvin acepta la responsabilidad por lo que hizo, y ya recibió una sentencia de prisión de 22 años y medio de un tribunal estatal por asesinar a Floyd. El abogado Eric Nelson escribió que el “remordimiento de Chauvin se hará evidente ante este tribunal”, lo que sugiere que es probable que Chauvin hable en la audiencia del jueves.

El exfiscal federal Tom Heffelfinger dijo que un juez podría tener en cuenta tal declaración durante la sentencia. “Esta es su oportunidad de decir: ‘Lo siento, no fue mi intención, no pensé, o lo que sea’”, dijo Heffelfinger. “En la corte federal, es muy ventajoso para el recluso estar arrepentido y demostrar remordimiento, incluso más que en una sentencia estatal”.