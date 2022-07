El gobierno de Johnson se ha visto afectado por señalamientos de que no fue honesto sobre el caso de un legislador que fue designado para un puesto de alto nivel a pesar de las denuncias en su contra de conducta sexual inapropiada, de acuerdo con lo publicado por AP.

Dos de los ministros más importantes del gabinete británico renunciaron el martes, un anuncio que pudo suponer el fin del liderazgo del primer ministro Boris Johnson tras meses de escándalos. El jefe del Tesoro, Rishi Sunak, y el secretario de Salud, Sajid Javid, dimitieron con pocos minutos de diferencia. “Ya no puedo seguir con la conciencia tranquila”, explicó Javid.

Sus detractores dicen que no se debe permitir que permanezca como primer ministro interino y que debe ser destituido lo antes posible. El escándalo ético más reciente en torno de su liderazgo hizo que medio centenar de legisladores abandonaran el gobierno.

¿Cuál es el escándalo en el gobierno británico?

Las explicaciones del gobierno han cambiado varias veces en los últimos cinco días. Al principio se dijo que Johnson no estaba al tanto de denuncias anteriores de abuso sexual en febrero, cuando elevó a Pincher al puesto número dos del bloque, pero el lunes un vocero dijo que Johnson sí estaba al tanto de las denuncias, las que “se resolvieron o no avanzaron hasta convertirse en una acusación formal”.

Eso disgustó a Simon McDonald, el funcionario de mayor jerarquía en la Foreign Office (Secretaría del Exterior) de 2015 a 2020. El martes dijo —en un hecho inusual— que la oficina del primer ministro todavía no decía la verdad, de acuerdo con The Associated Press. Archivado como: Primer Ministro Boris Johnson renuncia