¡Increíble! Todo el departamento de policía en Carolina del Norte renuncia

“Sin embargo, debido al ambiente de trabajo hostil presente ahora en la ciudad de Kenly, no creo que el progreso sea posible”, escribió Gibson en una carta que dirigió precisamente a Justine Jones, quien fue contratada como la nueva administradora de la ciudad apenas en junio, luego de ocupar varios cargos en gobiernos locales de otras entidades.

La ciudad contrató a una nueva administradora y, al parecer, no ha sido del agrado de muchos. “En mis 21 años en el Departamento de Policía de Kenly, hemos visto altibajos. Pero, especialmente en los últimos 3 años, hemos logrado un progreso sustancial que esperábamos que continuara”, comenzó lamentando Josh Gibson, jefe de policía de Kenly.

En redes sociales , el jefe Gibson agregó: “He puesto mi aviso de 2 semanas junto con todo el departamento de policía. Sharon Evans y Christy Thomas con la ciudad de Kenly después de 21 años de servicio… el nuevo gerente ha creado un entorno. No siento que podamos desempeñar nuestras funciones y servicios a la comunidad… Me ha encantado esta comunidad… se ha convertido en una familia y uno de mis mayores honores servir…”

La carta de renuncia del oficial G.W. Fuerte decía: “Es con gran pesar que tomo esta medida. He estado en el pueblo desde 2004 y esperaba terminar mi carrera policial en el pueblo de Kenly. Desafortunadamente, se están tomando decisiones que ponen en peligro mi seguridad y hacen que me pregunte qué deparará el futuro a un oficial de policía de Kenly”.

Oficiales y funcionarios públicos renuncian

Además de los oficiales de policía, también renunciaron algunos funcionarios de la ciudad. “Realmente he disfrutado trabajar para el pueblo los últimos cuatro años. Debido a las situaciones actuales y el estrés en el área de trabajo últimamente, mi principal preocupación es mi salud y en este momento necesito enfocarme en mi bienestar. El área de trabajo es muy hostil y no me permitiré estar cerca de ese tipo de atmósfera”, escribió Christy Thomas, trabajadora de servicios públicos de Kenly.

“Me jubilaré antes de lo que había planeado. Este es mi aviso de dos semanas a partir de hoy. Ya no puedo trabajar bajo el estrés”, advirtió también en un breve mensaje la secretaria municipal Sharon Evans. Esta semana, el jefe Gibson recibió la renuncia de todos en el departamento de policía, mientras el propio jefe de policía entregó la suya a Jones.