Día de los Presidentes 2023

El día de los Presidentes en 2023 se llevará a cabo el lunes 20 de febrero; en este día, todas las oficinas de gobierno permanecerán cerradas en honor a Washington. Para el resto de la población, el asueto dependerá de la decisión que tome el empleador, especialmente si se trabaja en empresas privadas.

Sin embargo, esto no quiere decir que no haya un lado positivo; aunque no todos tendrán la jornada libre para celebrar el día de los presidentes en 2023, la realidad es que algunas tiendas tendrán descuentos y promociones especiales en varios productos.