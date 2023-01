Crónica: ¡Por fin! Policía ofrece recompensa por Susana Morales

Cuando sus padres se dieron cuenta de su ausencia y comenzaron a buscarla por todos lados. El primer lugar fue la casa de su novio, ahí estaba él, pero no había ni siquiera rastros de ella. Lo último que se sabe de ella es que quedó captada por una cámara de seguridad de uno de sus vecinos caminando hacia Singleton Road, la calle principal.

La madre de Susana, María Bran, con su hija mayor y el novio de la menor extraviada salieron a las calles de todo el condado a pegar panfletos con sus fotografías, se pararon en las esquinas con grandes pancartas, etc. Básicamente agotaron todos sus recursos para atraer la atención de la ciudadanía y lograr así que alguien les diera razón de la adolescente, pero nada pasó.

Pero la policía todavía no activaba todas sus alertas

No fue hasta apenas esta semana que las autoridades locales decidieron que era hora de volver a correr la voz. Envió nuevamente a la prensa los datos de la chica y ahora sí, dan a entender que creen que fue secuestrada y que todo apunta a que la subieron a un vehículo particular. Que triste noticia y lo peor es que eso no es todo.

En varias ocasiones la señora María se quejó con su servidor de que sentía que los detectives a cargo del caso de su hija no le daban la importancia debida a la pesquisa. Ahora cree que por fin están verdaderamente haciendo algo por encontrarla, aunque no deja de pensar en lo peor, pero aguarda la esperanza de que al final la encuentren ilesa. Archivado como: Crónica Policía ofrece recompensa por Susana Morales