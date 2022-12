Crónica: Oficial de la policía se fue a “chupar” en su patrulla

Sus propios compañeros lo cacharon intoxicado a bordo de la unidad

El agente fue arrestado y ahora también está a punto de perder su trabajo

Crónica policía chupar patrulla. Las adicciones al alcohol y las drogas no discriminan. Son capaces de echar a perder la vida tanto de un rico como de un pobre, de alguien delgado, como de un obeso, de una persona de la raza blanca, como de la negra y de un civil, como de un representante de la ley y el orden, como lo es un caso que acaba de registrarse en Carolina del Norte.

Un agente del Departamento de Policía de la localidad de Charlotte-Mecklenburg fue arrestado el pasado fin de semana, tras ser sorprendido por sus colegas manejando la patrulla que le había asignado su agencia en aparente estado de ebriedad. De acuerdo con los reportes judiciales, al agente se le ocurrió irse a beber en su unidad de trabajo.

Pedro Lombardo se detuvo a un lado de la autopista para descansar

Las autoridades aseguran que el oficial Pedro ‘Peter’ Lombardo detuvo su patrulla en un área boscosa cerca de una rampa de salida sobre la Interestatal 277, al parecer para dormir un rato, pero casualmente pasó por ahí otro policía que vigilaba la zona. Tras ver a su compañero en medio de la nada se acercó para asegurarse de que todo estuviera bien con él.

Tremenda sorpresa se llevó a esa hora de la madrugada (poco antes de las 3:00 am) cuando vio a su colega sentado tras el volante descansando. No iba uniformado, sino que, con ropa particular, puesto que ese día estaba fuera de servicio. Tras intercambiar unas palabras, el oficial se dio cuenta de que podía estar tomado y se lo reportó a sus superiores. Archivado como: Crónica policía chupar patrulla.