Crónica: Por manoseadores pasarán el resto de sus vidas en prisión

Juan y Arnoldo pagarán caro por no haber podido controlar su lujuria

Las pruebas en su contra fueron tan contundentes que el jurado no dudó en inculparlos

‘Las niñas NO se tocan, NO se violan, NO se matan’, decía un mensaje de una fuerte campaña publicitaria que surgió hace ya varios años con la idea de crear conciencia entre los hombres de que debían aprender a respetar y cuidar a las pequeñas y no verlas como mujeres ni mucho menos con ojos de lujuria.

Pero, como todo, esa campaña ya también pasó de moda y ya es muy poco o nada lo que se habla de ella, pero lo que tristemente lo que nunca queda atrás es esa maña de muchos individuos de andar manoseando y hasta ultrajando a inocentes niñas que a lo mejor hasta confiaban en ellos y los veían con admiración.

La buena noticia es que vivimos en Estados Unidos y acá, cuando un caso de estos sale al descubierto, por lo general, o sea salvo raras excepciones, el responsable de haber abusado a la menor de edad suele ser castigado con todo el peso de la ley y hoy quiero presentarles dos casos recientes de sujetos que perdieron su libertad prácticamente para siempre.

El primero de ellos es el de Juan De Los Santos Salas, de 27 años, quien de santo solo tenía el apellido. Y es que en dos ocasiones asaltó sexualmente a una niña con quien compartía residencia en el mismo domicilio, hasta que intentó hacerlo una tercera vez y entonces la chica se armó de valor y lo denunció.