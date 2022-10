Desde ese momento, la familia externó sus quejas y declaró que la investigación tenía varias inconsistencias debido a que las autoridades habían estado “buscando” en el lugar donde fue vista por última vez, el motel Nueva Castilla, y no habían encontrado rastro de la joven; tras confirmarse su muerte , los padres de la joven siguen en investigando lo sucedido.

Otra falla consiste en que la FGJNL determinó que la joven falleció a causa de una contusión profunda de cráneo, pero tras la exhumación de su cuerpo (por petición de su familia) una segunda autopsia demostró que murió de asfixia por sofocación, destacó la agencia EFE. El padre de la joven, de 18 años de edad, declaró que ya le habían comprobado a la Fiscalía los errores que tuvieron en la investigación y no hicieron caso.

“Nosotros les dijimos y demostramos con documentos que estaban equivocados y siguen con muchas equivocaciones. Estamos en el proceso de esperar el llamado de la FGR porque ya no había condiciones para que la FGLN siguiera con el caso”, declaró durante la entrevista con EFE, tras darse a conocer el cambio de investigación. Archivado como: Debanhi Escobar investigación

Añadió que ahora el caso fue traspasado a la FGR y será responsabilidad de esta autoridad encontrar al o los culpables del feminicidio de la joven de 18 años, estudiante de la carrera de leyes. Escobar estableció que, respetando todas las jerarquías y protocolos, solicitó que la FGR tomara el caso de su hija porque en Nuevo León ya no existían las condiciones para la investigación, informó EFE.

Debanhi Escobar investigación: ¿Una próxima película?

El caso ha despertado el interés de empresas productoras quieren su historia para plasmarla en una serie, libro o película. Sin embargo, no está descartado por ejemplo una serie o documental. No obstante, aclaró que no buscarían intereses monetarios porque los dividendos los donarían a una causa altruista. El padre de familia aclaró que sería incapaz de lucrar con su hija, indicó a EFE.

“Se nos ha acercado mucha gente, no puedo decir que no”, compartió Mario Escobar, aunque señaló que ahora su prioridad es esclarecer el crimen y alcanzar la justicia. “Tendríamos que platicarlo los dos (él y su esposa) para ver cuáles son los pros y los contras y si sale algún dividendo hacer cosas altruistas”, puntualizó durante la entrevista con EFE. Archivado como: Debanhi Escobar investigación