Crónica: El asesino de la madre embarazada ya tiene un rostro

El cruel asesinato de la mujer encinta ha conmocionado a nuestra comunidad

La policía está ahora agotando hasta su último recurso para hallar al guatemalteco

Crónica: El asesino de la madre embarazada ya tiene un rostro. Hace un par de días les publicamos una noticia de última hora que impactó a nuestra comunidad, se trataba de un despiadado crimen. Una mujer hispana que estaba embarazada fue estrangulada y su cuerpo fue abandonado durante días al interior del que era su hogar, él cuál compartía con un sujeto de origen guatemalteco.

Todo indica que Juana Carmelo José, de apenas 22 años, se dejó guiar por los sentimientos de su corazón y sin saberlo, se metió con el hombre equivocado. Un tipo vil que le juró que la cuidaría y amaría como a sí mismo, juramento que no solo le incumplió, sino que al parecer hasta se terminó convirtiendo en el verdugo de ella.

La víctima fue encontrada inconsciente sobre la cama

De acuerdo con los reportes del departamento de polícia de Gainesville Ga, en horas del mediodía del pasado 29 de enero respondieron al llamado de auxilio de una persona que llamó al 911 para reportar que aparentemente acababa de encontrar a uno de sus seres queridos sin vida. Por lo que la policía local respondió al lugar de inmediato junto con las ambulancias.

En efecto, la chica no respondió y tampoco tenía pulso, por lo que fue trasladada a un centro médico cercano en donde fue declarada muerta. Para colmo de males, no falleció sola, sino que en el hospital descubrieron que estaba embarazada y que el bebé que esperaba también había perdido la vida, por ende, se trataba no de uno, sino que de dos muertes simultaneas.