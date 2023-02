“Fue encontrada frente a las piernas de su madre”

La bebe fue salvada el lunes por la tarde, cuando habían pasado más de 10 horas del movimiento telúrico. Después de que los rescatistas la sacaran, una vecina cortó el cordón, y ella y otras personas se apresuraron a llevar a la bebé a un hospital infantil en la cercana ciudad de Afrin, donde la mantuvieron en una incubadora, dijo el médico que trata a la bebé, Dr. Hani Maarouf a medios locales.

Según la Agencia The Associated Press, autoridades informaron: “Fue encontrada frente a las piernas de su madre”. Mientras tanto, el Dr. Maarouf dijo que la bebé pesó 3,175 kilogramos (7 libras), un peso promedio para un recién nacido, por lo que llegó casi a término. “Nuestra única preocupación es el moretón en la espalda y tenemos que ver si hay algún problema con su médula espinal”, indicó. Ha estado moviendo sus piernas y brazos con normalidad, agregó. ¿Dos verdaderos milagros de vida, no?