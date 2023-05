Crónica: Lanzan advertencia a hombres hispanos que hablan español

La policía envió un mensaje contundente a hombres que en estos momentos puedan estar atravesando por situaciones similares: “Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de este tipo de extorsión, NO pague dinero a estas personas. Estas personas se encuentran en República Dominicana y no en Estados Unidos”. Archivado como: Crónica advertencia hombres hispanos.

Policía recomienda: “No acepten a desconocidos en las redes sociales”

“El mentado oficial no es real y no existe una manera de eliminar por completo las fotos o videos del Internet luego de haber sido compartidas. Recomendamos a la comunidad no aceptar personas en Facebook que no conozcan en la vida real. No tengan videollamadas con extraños en las que incluyan intimidad sexual”, volvió a recomendar la policía de Tulsa.

“Y es que luego estas pueden ser editadas y usadas en su contra. Revisen la privacidad de sus cuentas de Facebook. Estas son algunas fotografías que hemos visto y del supuesto “oficial” que ofrece ayudar a la víctima”, agregó. Las fotos están con las caras borrosas porque se cree que no pertenecen a los estafadores, sino que han sido robadas también a las personas reales. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado como: Crónica advertencia hombres hispanos.