Brad Hatter, de 58 años, se encontraba ejerciendo la noble labor de educador infantil. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos descubrió que había sido contratado por una escuela en México como maestro de inglés. Todo suena bonito hasta ahí, cualquiera diría que no estaba haciéndole daño a nadie, pero el problema es que eso no se sabe, puesto que tiene un tenebroso pasado.

Crónica Capturan a gringo pedófilo trabajando en escuela de México: La pista era real, pero no del todo

La policía no estaba nada mal al enterarse de que el acusado había abandonado Estados Unidos, aunque la nación a la que crían había huido no era la correcta. Y es que hace un par de semanas los agentes U.S. Marshals lograron ubicarlo en México y no necesariamente oculto en una cueva, sino que tratando con niños en un colegio privado.

Las autoridades federales estadounidenses contactaron a sus colegas en territorio mexicano y comenzaron a trabajar en conjunto para apresar a Brad. Lograron arrestarlo sin ningún incidente y ya fue entregado al Gobierno de Estados Unidos para que enfrente su nuevo proceso legal por desacato. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima.