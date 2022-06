Confirman mala noticia para miles

El tribunal supremo de EEUU tomó la polémica decisión

Anulan protección del derecho al aborto

La Corte Suprema de Estados Unidos revocó el viernes las protecciones constitucionales para el aborto que estuvieron vigentes durante casi 50 años. El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló la protección del derecho al aborto vigente en este país desde 1973.

Lo anterior, en una decisión histórica que permitirá a cada estado decidir si mantiene o prohíbe este derecho reproductivo. El fallo señala que la Constitución “no otorga” este derecho y devuelve la autoridad para poder legislar sobre el aborto a los representantes electos de los estados, de acuerdo Efe.

Anulación Roe v Wade: ¿Qué se puede esperar tras la decisión?

En una decisión de su mayoría conservadora que anuló el caso Roe vs. Wade. Se espera que el paso conduzca a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados de la Unión Americana, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press.

La decisión, impensable hace apenas unos años, fue la culminación de décadas de esfuerzos por parte de los opositores al aborto, que fueron posibles gracias a una derecha del tribunal que se vio fortificada por tres jueces designados del entonces presidente Donald Trump.