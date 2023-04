“Mi agente me informó esta mañana que CNN me había despedido. Estoy atónito después de 17 años en CNN, habría pensado que alguien en la gerencia tendría la decencia de decírmelo directamente”, declaró el presentador a través de un tuit. La noticia, causó sorpresa debido a la inmediatez del despido.

“En ningún momento me dieron ninguna indicación de que no podría continuar haciendo el trabajo que me encantaba en la red. Está claro que hay algunos problemas más importantes en juego.”, concluyó el mensaje del presentador. Poco después de las avasalladoras respuestas del presentador, se dio a conocer la versión de CNN.

En el mensaje que dejó en redes sociales, aclaró que ninguna persona le dio a conocer el despido directamente y no recibió indicaciones de que ya no podría presentarse a trabajar, por lo que considera que hay una situación que atender de inmediato. La carrera de Lemon, fue tomada como “corta y desastrosa”.

En cuestión del comunicado de Don Lemon, se dio a conocer por parte de CNN que la situación no fue como la planteó el presentador. Por medio de redes sociales, señaló que le ofrecieron tener una reunión con el personal que labora en la empresa y detallaron que él no quiso acercarse y prefirió contar la situación al público.

CCN despide Don Lemon: ¿Por qué ocurrió el suceso?

CNN no ofreció ninguna explicación pública por el despido de Lemon. Durante una discusión en febrero en “CNN This Morning” con las coanfitriones Poppy Harlow y Kaitlan Collins sobre las edades de los políticos, dijo que Haley, de 51 años, no estaba “en su mejor momento”. Una mujer, dijo, se consideraba en su mejor momento “en sus 20, 30 y tal vez en sus 40”, señaló The Associated Press.

Harlow desafió a Lemon, tratando de aclarar a qué se refería: “Creo que necesitamos clasificar. ¿Estás hablando de prima para tener hijos o estás hablando de prima para ser presidente?”, detalló en el programa. Poco después, Lemon le contestó que: “No le dispares al presentador, solo estoy diciendo cuáles son los hechos”, lo que dejó a una audiencia molesta. Archivado como: CCN despide Don Lemon