Ciclón toca tierra en Myanmar y reportan al menos 3 muertos

Muchos vecinos viven en zonas más de tres metros por encima del nivel del mar que la gente considera fuera del alcance de la marejada ciclónica, añadió. Fuertes vientos de entre 40 y 48 kilómetros por hora (de 25 a 40 millas por hora) soplaban en la ciudad, indicó Tin Nyein Oo el sábado por la mañana.

“La tormenta aún no ha entrado, de modo que no tenemos muchas dificultades. Sin embargo, hay demasiada gente en los refugios y no suficientes retretes”, añadió. Lin Lin, presidente de una fundación benéfica local, había dicho antes que no tenían comida suficiente en los refugios de Sittwe porque había llegado más gente de lo esperado, lo anterior con información de The Associated Press. Archivado como: Ciclón toca tierra en Myanmar.