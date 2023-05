La temperatura en el Aeropuerto Internacional de Portland el sábado alcanzó los 93 F (33,9 C), rompiendo un récord de 92 F (33,3 C) que se estableció en 1973, según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Portland. La agencia dijo que las temperaturas aún podrían subir un poco antes de que terminara el día. Al final de la tarde, varias comunidades de Oregón habían alcanzado máximos históricos anteriores.

Dijo que las temperaturas podrían aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, particularmente para aquellos que están deshidratados o no tienen un enfriamiento efectivo. Se esperaba que las temperaturas en Portland, Oregón, estuvieran en el rango bajo de 90 grados F (32 C) durante el fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional, se informó sobre la ola de calor en Estados Unidos.

Ola calor Estados Unidos: PODRÍA EMPEORAR

La temperatura en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma era de 84 F (28,9 C) a media tarde del sábado, y se esperaban temperaturas más cálidas en la región hoy domingo, dijo Trent Davis, meteorólogo del servicio meteorológico en Seattle. La temperatura récord para el aeropuerto el sábado fue de 85 F (29,4 C), dijo, una marca alcanzada por última vez en 2018. Podría alcanzar los 90 F (32 C) en ese lugar el domingo, dijo.

Las altas temperaturas no estacionales podrían avivar aún más las docenas de incendios que arden en la provincia occidental de Alberta, en Canadá, donde las autoridades ordenaron evacuaciones y declararon el estado de emergencia. Los residentes y funcionarios del Noroeste han estado tratando de adaptarse a la realidad probable de olas de calor más prolongadas y cálidas luego del fenómeno meteorológico mortal “cúpula de calor” en 2021 que provocó temperaturas récord y muertes en toda la región. Archivado como: Ola calor Estados Unidos