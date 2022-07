En los comentarios de la publicación, varios de los amigos del profesor de Christian Nodal no dudaron en felicitarlo por su dedicación y señalaron que lo más importante no fue el detalle material, sino el cariño que aún guardan por él; además, destacaron que todo se debe al trabajo que realiza en la escuela y con el amor que sus alumnos lo reciben.

Christian Nodal regalo maestro: “Qué buen detalle”

En una siguiente publicación, el profesor Javier agradeció el gesto que tuvo Nodal con él y declaró que: “Caray mi Dios… Estoy feliz… Gracias, gracias, gracias”. Poco después, varios de sus contactos no dudaron en felicitarle e inclusive, una de sus alumnas señaló que ese tipo de gestos son resultado del cariño que les brindaron y que dio sus frutos.

“Que bonito has de sentir Frank, si hasta yo me emocionó, que buen detalle, pero más es no haberse olvidado de aquella promesa que inocentemente te hizo, que Dios los siga bendiciendo a ambos, muchas felicidades”, “¡Felicidades profe! (…) El cariño que me brindaron mis maestras lo llevo en mi memoria y en mi corazón, y ese acto tan bonito, no es más que fruto de una semilla que sembró con amor a su trabajo”, compartieron en su publicación.