El ministerio de Asuntos Exteriores de China aseguró el viernes que un globo que Estados Unidos sospecha que realizaba tareas de espionaje era una “aeronave” civil utilizada con fines de investigación, principalmente meteorológica, informó The Associated Press.

Según el comunicado, el aparato tenía una capacidad limitada de maniobra y que “se desvió mucho de su rumbo previsto” debido a los vientos, detalló de manera reciente la agencia de The Associated Press. Asimismo, añadió que el gobierno de China lamenta la entrada involuntaria de la aeronave en el espacio aéreo estadounidense.

Se ha determinado que el globo es de valor “limitado”

El funcionario habló bajo condición de anonimato para tratar información sensible. El Pentágono dijo que decidió no derribarlo por temor a las heridas que pudiera causar a la gente en tierra. El oficial de la Defensa dijo que se ha determinado que el globo es de valor “limitado” en cuanto a proporcionar información que no se pudiera obtener por medio de satélites espía y otras tecnologías.

No estaba claro qué sucederá con el globo si no es derribado. Los informes salieron a la luz en momentos que el secretario de Estado, Antony Blinken, prevé realizar su primer viaje a Beijing este fin de semana. No ha habido anuncio formal de la visita y en principio no estaba claro si el descubrimiento del globo afectaría sus planes de viaje. Mao dijo que no tenía información al respecto, según AP. Archivado como: Globo avistado sobre EEUU.