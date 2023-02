Adolescente asesinado tiroteo Target. En este 2023 ha iniciado con varios actos donde la violencia está presente, y a través de los artículos de MundoNow se ha dado a conocer lo que acontece de manera nacional como internacional y esta no es la excepción. Según a reportes recientes, hubo un ataque armado en un mall de EEUU.

La policía señaló que los disparos ocurrieron después de que dos grupos se involucraron en un altercado que se detonó en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en Montclair, California, durante el pasado jueves 2 de febrero, la hora de los sucesos no ha sido confirmada.

Las víctimas no han sido identificadas y se mantiene desconocido el alcance de sus heridas. Por su parte Andrew Graziano, del Departamento de Policía de Montclair mencionó para el medio de KABC que “Lo que sabemos es que dos personas tuvieron un altercado en algún lugar del centro comercial”. Archivado como: Adolescente asesinado tiroteo Target.

Pero no fue el único afectado, pues se reportó que una persona más resultó herida tras el tiroteo que se desató en el centro comercia de Montclair el pasado jueves 2 de febrero, la víctima también fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario para recibir la atención médica necesaria y tratar de salvaguardar su vida.

La policía sigue en busca de los presuntos sospechosos en el tiroteo cerca de Target

“Durante ese altercado se separaron, y ahí fue cuando recibimos la llamada para los disparos”, añadió Graziano a sus declaraciones. Según con el diario de The Sun, los testigos corrieron al interior de una tienda Target, pero a los jefes les preocupaba que el sospechoso haya tenido la oportunidad de ingresar, por lo que ordenaron la evacuación inmediata.

Tiempo más tarde, la tienda pudo reabrir sus puertas luego de que los agentes no encontraran peligro alguno para los clientes de Target después de que se registró. La policía no ha realizado ningún arresto mientras continúan con su investigación del altercado realizado por dos grupos no identificados. Archivado como: Adolescente asesinado tiroteo Target.