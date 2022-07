Anuncian desde cuando llegarán cheque de ingreso suplementario del Seguro Social

Recibirán un monto de $841 para millones de personas en Estados Unidos

Es un pago crítico para los estadounidenses que ya están jubilados

Millones de personas en Estados Unidos recibirán cheques de ingreso suplementario del Seguro Social de $841 a partir de mañana, pro se acaba el tiempo y no todos podrán cobrarlo, por lo que es importante que estés atento, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de The Sun, en medio del problema de la inflación.

Pero la pregunta es qué significa el Ingreso Suplementario del Seguro Social, pues bien esto es un pago crítico para los estadounidenses que ya están jubilados o quienes presentan una discapacidad, y millones de beneficiarios pronto recibirán pagos de SSI, anunciaron las autoridades y los medios lo replican en sus páginas.

¿QUÉ DARÁN?

Se informa que los pagos de SSI están registrados para el primer día de cada mes, sin que hasta este momento se vean afectados por un día feriado., además los pagos faltantes para 2022 están ya listos para el 1 de agosto, 1 de septiembre, 30 de septiembre, 1 de noviembre, 1 de diciembre y finalmente el 30 de diciembre.

Por lo pronto, no hay pagos registrados para el mes de octubre y, sin embargo, los beneficiarios pueden esperar dos pagos de SSI de septiembre, pero para ello deben buscar los requisitos, pues no todos pueden obtenerlos y es importante que no pierdas de vista lo que puede venir antes de que termine el año en el país, a informar sobre cheques del seguro social.