Una vez más, Pablo Lýle se pierde uno de los acontecimientos especiales de su familia, pues se celebró el noveno cumpleaños de su hijo, Mauro. Este es el primer cumpleaños que pasará en la prisión el actor, por lo que no podrá estar cerca de su familia y según contaron los medios nacionales, solo pueden mantener el contacto por medio de llamadas.

¡PASÓ EL FESTEJO SIN VER A SU HIJO! En medio del cumpleaños del primogénito de Ana Araujo y Pablo Lyle, el actor no logró festejar este año con el menor debido a que se encuentra cumpliendo su sentencia en prisión. Pero eso no detuvo a la esposa del mexicano para poder compartir lo que sucedió con el pequeño.

Pero la situación cambió cuando Lyle fue sentenciado a seis años de prisión en Estados Unidos. Desde ese momento, los pequeños hijos del matrimonio no lograron ver más a su padre y el único contacto que permanece es por medio del celular. De acuerdo con el portal de noticias SPD Noticias, la influencer señaló que sigue enfrentando grandes retos.

Celebran hijo Pablo Lyle: ¿La critican por celebrar a sus hijos?

En una reciente entrevista para la revista Caras, la repostera también detalló que es difícil las críticas que recibe de la gente que no comprende por qué sigue festejando con sus hijos las fechas importantes, mientras que Pablo Lyle permanece en prisión. Ella, explicó que su marido le dijo que debían continuar su vida.

«A veces la gente me critica, pues, dice que no está bien que yo celebre todo mientras él está detenido, sin embargo, es lo que Pablo nos ha enseñado y lo que ha querido», señaló Ana Araujo en la entrevista que concedió al medio Caras. La esposa del actor, no dudó en abrir su corazón y señalar los buenos y malos momentos que vive durante este proceso. Archivado como: Celebran hijo Pablo Lyle