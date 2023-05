Moses Gama cayó asesinado a balazos en una emboscada en Texas.

El muchacho iba a comprar un video juego y lo mataron para robarlo.

Las autoridades en Houston necesitan ayuda para resolver el crimen.

Moses Gama, joven padre de familia, fue asesinado a balazos en Houston, Texas, en una emboscada cuando quiso comprar un video juego. El joven Moses Gama, de 21 años, estaba casado, era padre de un hijo y su esposa está embarazada de otro bebé. El muchacho era el único sostén económico de sus seres queridos.

De acuerdo a los documentos del caso, consultados por MundoNow, el pasado domingo 21 de mayo del 2023 varios vecinos del complejo habitacional The Post Oak at Woodway, en la intersección de North Post Oak near Woodway Drive, llamaron al número de emergencias para reportar un brutal tiroteo.

Moses Gama acudió a comprar un video juego y lo mataron a tiros

Los primeros patrulleros que llegaron a la escena encontraron al joven hispano muy mal herido a balazos y de inmediato pidieron la presencia urgente de paramédicos para que ayudaran al muchacho llevándolo a un hospital. El brutal crimen alertó al vecindario The Galleria una zona de clase media alta.

Paramédicos del Departamento de Bomberos de Houston (HFD, por sus siglas en inglés) acudieron a la llamada de los oficiales del Departamento de Policía de Houston (HFD, por sus siglas en inglés) para transportar a Moses Gama a un hospital con la esperanza de que los médicos le salvaran la vida.