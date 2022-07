Carlos Hernández volvía del trabajo cuando fue asesinado a balazos

¿POR QUÉ LO MATARON? Esa es la pregunta que se hace la desconsolada familia de Carlos Hernández, quien volvía del trabajo como cualquier otro día cuando fue asesinado a balazos. Ahora, sus seres queridos no solo lloran su muerte, sino que piden respuestas para resolver este ‘misterioso’ crimen.

Carlos Hernández volvía del trabajo después de las 11:30 de la noche y se encontraba apenas a 1,6 kilómetros de distancia de su casa cuando fue asesinado a balazos. Sus familiares no se explican lo que pudo haber ocasionado el ataque y aseguran que Carlos era un conductor prudente y porque, de hecho, era lo que hacía para ganarse la vida.

La policía también detalló que el hombre disparó entre tres y cinco tiros, suficiente para acabar con la vida de este padre hispano. Por lo pronto, las autoridades manejan la teoría de que pudo haber sido un incidente de furia en la carretera. La familia no está muy segura de esta hipótesis.

“Nunca discutió con nadie”

Carlos Hernández Jr. aseguró que su padre era un hombre pacífico. “Nunca discutió con nadie. Él siempre… va a trabajar, vuelve a casa”, comentó. Por su parte, Katherine Hernández, también hija de la víctima, agregó que su padre era una persona trabajadora.

“El hecho de que no terminó de criarme a mí ni a mi hermano menor es simplemente desgarrador para todos nosotros”, dijo la joven afligida. Hernández deja también un hijo de 7 años, a quien no le han contado lo que ocurrió con su padre. La familia se reunió este miércoles por la noche no solo para llorar junto la pérdida de su ser querido, sino para exigir a las autoridades respuestas sobre el caso de asesinato de su padre.