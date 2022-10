Captan a Pablo Lyle atemorizado desde la cárcel y lanza mensaje (VIDEO)

El actor lucía ‘asustado’ luego de no llegar a recibir su sentencia

Dan a conocer los motivos por los cuales no llegó con la jueza Marisa

La reacción de la jueza ante dicha situación, Pablo Lyle no se quedó callado Captan a Pablo Lyle atemorizado. Un error entre la comunicación del corte y la cárcel, impidió que el día de ayer Pablo Lyle llegara con la jueza Marisa Tinkler Méndez, y es que el actor iba a recibir su sentencia, se espera que los años que le puedan llegar a dar a Lyle son de 9 a 15 años en la cárcel. Esta situación es algo que perjudicó al actor mexicano, además de que sus familiares dieron algunas declaraciones asegurando que no han podido verlo. Pese a todo esto, Pablo reapareció desde la cárcel con una mirada atemorizada y lanzando un contundente mensaje. Captan a Pablo Lyle atemorizado: No llegó Lyle a recibir su sentencia Luego de que transcurrieran 3 semanas en donde Pablo Lyle recibió el tan esperado dictamen y haber sido declarado culpable por el homicidio involuntario del cubano Juan Ricardo Hernández, Pablo debió de haber asistido ayer con la jueza para recibir su sentencia. Sin embargo, el actor nunca llegó, pero ahora se ha dado a conocer que se debió a un problema de comunicación entre la corte y la cárcel, situación que estuvo completamente fuera de las manos de Lyle. Fue por medio de Chisme No Like que dieron a conocer como se vivió esta situación.

¿Pablo fue quien se resistió de llegar a la corte? Por medio de dicho programa, se dio a conocer que si Pablo Lyle se hubiera resistido a no asistir a la corte, las cosas habrían podido empeorar para él, sin embargo se confirmó que esto no fue una situación planeada por el actor, si no un error de comunicación. "Pablo Lyle estaba supuesto a aparecer en la corte esta mañana (ayer) a las 8 de la mañana, pero me parece que por un error en la comunicación entre la corte y la cárcel no lo transportaron. El abogado les preguntó que si él se había rehusado para no ir a la corte, esto podría haber sido usado en su contra, el dijo que no", explicó la corresponsal de Chisme No Like.

La reacción de la jueza ante la situación y él responde Pese a que Pablo no pudo llegar con la jueza presencialmente, el actor se conectó vía videollamada por Zoom y explicó a la jueza lo sucedido, debido a que ella se mostró molesta. Esta fue la respuesta de Lyle ante dicha situación. "Ayer me dijeron que no era necesario que yo estuviera ahí… en la corte… el día de hoy…por mi abogado… y esta mañana cuando me llamaron, yo les dije eso… que a mí me había dicho mi abogado que no era necesario que yo estuviera presente el día de hoy", contestó. Y es que la jueza le llamó la atención a Pablo por dicho incidente, sin embargo esta fue una situación que estuvo completamente fuera de las manos del actor. Ahora, se ha dado a conocer que las fechas se cambiarán, informaron por medio de Chisme No Like, que la audiencia podría ser pospuesta para el 3 de noviembre para apelaciones del caso, y noviembre 14 donde habría sentencia.

Captan a Pablo Lyle atemorizado: ¿Cómo se mostró Pablo ante dicha situación? El actor tuvo que afrontar los regaños de la jueza, quien a principio desconocía la situación del porque Pablo Lyle no llegó a la corte, por medio de las imágenes de la videollamada, el actor se mostraba visiblemente afectado y asustado: "Él estaba algo asustado por lo que pudimos ver, su familia estaba ahí por medio de zoom y el los podía ver a ellos también", dijo la corresponsal de dicho programa. Y es que otra cosa que se dio a conocer, es que los familiares del actor mexicano no han podido verlo en persona, pues esto no se les ha permitido, informó dicha fuente. "El podría tener muy pocas visitas, y de ahí podría ser trasladado a otra cárcel". Por último, se informó que exista la posibilidad de que el actor quiera un juicio nuevo, sin embargo esto es solamente un rumor que se dio a conocer por medio de Chisme No Like.