¿Canelo anunció su retiro?, esto dijo el boxeador mexicano

«Yo amo lo que hago, pero al final de cuentas, siempre lo he dicho, a los 37 años es cuando va a acabar mi carrera en el boxeo. Pero ya veremos, a lo mejor llego y digo ‘Otro poquito más'», señaló el libra por libra de Jalisco.

A pesar de que la cuestión ha sido presentada varias veces, el Canelo decidió tirar en esta ocasión una «bomba» para todas las personas que lo siguen dudando y por fin intentar cerrar ese tema, siendo así una de las preguntas que el boxeador no pudo lograr evadir.

¿Al Canelo le gustaría ver pelear a su hijo?

El día en el que el boxeador mexicano se retire sin duda alguna habrá dejado un gran legado a pesar de todo, ante esto, el Canelo respondió la cuestión sobre si le gustaría ver a su hijo en el ring siguiendo sus pasos.

«Al final de cuentas no es que me guste a mí, sino que le guste a él. No queda más que apoyarlo, en dos años lo vamos a poner a entrenar y ya que reciba el primer golpe, vamos a ver si tiene ganas de ser un peleador de verdad», declaró el mexicano. Archivado como: canelo boxeador retiro.