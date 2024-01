Billete de Powerball de $50,000 sin reclamar caducará en dos semanas

No obstante, el tiempo apremia, y la lotería insta a los jugadores a actuar rápidamente antes de que la oportunidad se esfume.

El ganador del Powerball no se ha presentado. Verifiquen sus boletos de inmediato para no perder la oportunidad de reclamar el premio antes de la fecha límite.

Última oportunidad

La última oportunidad para hacerlo será a las 4:30 ET del 16 de enero. Sin embargo, Indiana no es el único estado con premios de lotería no reclamados.

En Kentucky, los funcionarios de la lotería esperan que el legítimo poseedor de un billete de $1.000.000 se presente antes de que sea demasiado tarde.

De acuerdo con la información de The Sun, aunque oficialmente el boleto vence el 15 de enero, el ganador debe presentarse incluso antes si quiere su dinero en efectivo.

El 15 de enero cae en el Día de Martin Luther King, por lo que la oficina de la Lotería de Kentucky cerrará y tiene hasta el día 12 para reclamar su premio.