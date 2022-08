Biden muerte líder AlQaeda: “Se ha hecho justicia”

Joe Biden declaró “que se hizo justicia”. El mandatario estadounidense, señaló que ya no hay peligro porque ese líder terrorista ya no existe. Al igual, indicó que las personas no deberán temer a esa célula terrorista y que Estados Unidos, seguirá trabajando en demostrar su determinación para defenderse de cualquier persona que quisiera hacer daño, según CNN.

“Ahora, se ha hecho justicia. Y este líder terrorista ya no existe. Las personas de todo el mundo ya no necesitan temer al asesino vicioso y decidido. Estados Unidos continúa demostrando nuestra determinación y nuestra capacidad para defender al pueblo estadounidense contra aquellos que buscan hacernos daño”, declaró el presidente. Archivado como: Biden muerte líder AlQaeda