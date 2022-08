Silvia Idalia Serrano, de 34 años de edad, decidió someterse a una cirugía estética que terminó constándole la vida. La mujer, residía en Palma y se trasladó a Madrid para operarse, indicó la agencia Efe. Desafortunadamente, la triple cirugía no dejó los resultados deseados después de que comenzó a presentar una fuerte infección tras realizarse la cirugía.

Silvia Idalia viajó desde la Palma hacia Madrid para poder cumplir sus sueños y transformar su cuerpo, cuando cayó en un coma inducido debido a la seria falla multiorgánica que su cuerpo presentó al llegar a un hospital general, informó El Mundo. Tras casi tres meses hospitalizada, su cuerpo no soportó más y terminó perdiendo la dura batalla.

Quien fue Silvia Idalia: “Siempre con una sonrisa en la cara”

Los amigos más cercanos a Silvia, no han dudado en expresar su sentir ante la reciente muerte de la joven y declararon que era una mujer alegre y que siempre tenía ganas de bailar. Una de las amigas más cercanas a la española, declaró que se quedaría con los buenos momentos y tendría en su mente aquella imagen tan risueña que proyectaba Silvia.

“Mi amiga querida Silvia Serrano Idalia. Aún no puedo creer que has cruzado el arcoíris. Te gustaba mucho bailar y siempre te recordaré así. Tan llena de vida, tan risueña, siempre con una sonrisa en la cara, siempre rodeada de amigos. Con lágrimas en los ojos, no te digo “adiós”, sino un “hasta luego amiga”. Si Dios quiere nos volveremos a ver algún día. Te amo, nunca te olvidaré.”, declaró Jannet Cueva en redes sociales. Archivado como: Quien fue Silvia Idalia