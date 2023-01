Esta es la lección que le dio Don Francisco a Bad Bunny

El conductor reveló que, ha intentando en diversas ocasiones obtener la atención de Bad Bunny, llamándolo y éste, sin recibir ninguna respuesta por el intérprete de ‘Safaera’. Por lo que, posteriormente, Don Francisco le hizo una petición al conductor diciéndole lo siguiente:

“Cuando hables con Bad Bunny, dile que yo fui el primero que lo llevó a la televisión y que después me ha costado y nunca ha podido volver a hablar con él” “Lo he llamado varias veces…pero después no me contestó. Pero dije bueno, si no lo hizo, es porque no me quiere contestar”, aseguró Don Francisco para Meganoticias Alerta, revelando como lo habría apoyado y ahora, no recibe ni un saludo por parte del puertorriqueño. Archivado como: Bad Bunny le hizo el feo a Don Francisco