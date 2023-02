No han revelado la identidad

Tras haber realizado las investigaciones correspondientes, el alguacil Gordon Ramsay describió el avión como un modelo más pequeño en un tuit y dijo que estaba parcialmente sumergido cuando las tripulaciones llegaron por primera vez para buscar posibles sobrevivientes.

De acuerdo con la Agencia The Associated Press, la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte aún se encuentran investigando. Hasta el momento no han revelado la identidad de la víctimas, ni tampoco han dado a conocer las posibles causas del accidente. Archivado como: Avión estrella saldo mortal