El jet Cessna Citation 551, que había despegado de la ciudad española de Jerez por la tarde, desapareció del radar mientras volaba sobre el Mar Báltico, al noroeste de la ciudad portuaria letona de Ventspils, informó la agencia de noticias sueca TT e indicó The Associated Press. De acuerdo con los reportes de medios locales, en el interior viajaba el piloto, un hombre y su esposa, en compañía de su hija.

Se teme que cuatro pasajeros a bordo de un avión privado que viajaba de España a Alemania murieran después de que el avión se estrellara en el mar Báltico frente a la costa de Letonia el domingo, según informes de medios suecos y alemanes, indicó The Associated Press. Por el momento, las autoridades se encuentran monitoreando el incidente.

“Los informes de los medios indican que las autoridades de control de tráfico aéreo no pudieron comunicarse con OE-FGR durante algún tiempo. Hace apenas unos momentos, dejamos de recibir señales de la aeronave. La altitud final recibida fue de 2100 ft a -8000 fpm de descenso”, declaró Flight Radar 24.

Según indicaron los primeros reportes, el avión empezó a perder altura por motivos desconocidos hasta que terminó estrellándose contra el mar; la página de seguimiento, Flight Radar, declaró en un informe reciente que las autoridades de control de tráfico declararon que no lograron comunicarse con el avión privado y dejaron de recibir señales.

Avión se estrella Letonia: ¿Qué ocurrió con la aeronave?

El periódico alemán Bild dijo que el avión había informado poco después del despegue que había un problema con la presurización en la cabina. Pero las autoridades perdieron el contacto por radio con la aeronave poco después, y se enviaron aviones de combate españoles y franceses para interceptar el avión, declaró AP.

Pero cuando llegaron al avión, no vieron a nadie sentado en la cabina, dijo Bild e informó The Associated Press. Por el momento, las autoridades continúan en la búsqueda de las personas que se encontraban en el interior del avión privado y de investigar que fue lo que ocurrió en el interior de la aeronave.