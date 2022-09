El club nocturno está ubicado en Palatka, en el noreste de Florida, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press. El servicio de bomberos Palatka Fire Rescue dijo en Twitter que hubo un tiroteo el sábado por la noche en Vick’s Supper Club y dio los detalles.

“No divulgaremos los nombres de las víctimas”

“No divulgaremos los nombres de las víctimas hasta que se pueda hacer la notificación adecuada a sus familiares”, aseguró la policía. La Oficina del Sheriff del Condado de Putnam, así como el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida y el equipo de Investigación de Homicidios del Fiscal del Estado investigan el tiroteo.

Los investigadores dicen que el tiroteo ocurrió cuando estalló una discusión entre un gran grupo reunido fuera del club nocturno, de acuerdo con The Associated Press. Por el momento las autoridades no hay arrestado a nadie ni han revelado detalles de posibles sospechosos. Archivado como: Tiroteo Club Nocturno Florida