Audios desgarradores: Llamadas de despedida desde los aviones el 11S

«Creo que vamos a caer, creo que tienen la intención de ir a Chicago o a algún lugar y volar un edificio. No te preocupes, papá. Si sucede, será muy rápido».

Aún habría más: Peter reveló también que no creía que el piloto estuviera piloteando el avión en ese momento, si no que los secuestradores.

Brian Sweeney: Otra Llamada desde Avión Secuestrado

Tal vez, una de las llamadas más desgarradoras desde el primer avión que se impactó contra las Torres Gemelas es la que realizó la azafata Betty Ong.

«La cabina no responde. Alguien fue apuñalado en clase ejecutiva y creo que han echado un gas porque no podemos respirar. No lo sé», comentó la azafata.

En esta misma llamada, Betty no dudó en decir que se trataba de un secuestro: «Mi nombre es Betty Ong. Soy la número 3 del vuelo».

Por último, la mujer reveló que los secuestradores se encontraban en la cabina (PARA ESCUCHAR UN FRAGMENTO DE ESTA LLAMADA HAGA CLICK AQUÍ).