Peter Navarro, asesor de Trump es condenado por dos cargos

Sin embargo, el jurado no aceptó estos argumentos y llegó a un veredicto de culpabilidad en un tiempo relativamente corto.

Apelará el veredicto

Navarro prometió apelar el veredicto, diciendo que “la suerte estaba echada” después de que un juez dictaminara que no podía luchar contra los cargos

Argumentando que no podía cooperar con el comité porque Trump había invocado el privilegio ejecutivo, según The Associated Press.

El juez de distrito estadounidense Amit Mehta determinó que Navarro no tenía pruebas suficientes para demostrar que Trump lo había invocado.

“Este es un caso histórico que llegará a la Corte Suprema”, dijo Navarro. El abogado defensor John Rowley se hizo eco de eso y dijo que “este caso no ha terminado ni por asomo”.