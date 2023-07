MundoNow presenta nuestro podcast ‘Ángeles en tu Mundo’, el programa que despertará en ti la conexión especial que siempre has tenido por derecho de conciencia al reino angelical. Ellos, los ángeles, de la mano de Geovana Aispuro, angelologa experimentada con estas energías de luz, te guiarán para sanar tus bloqueos emocionales a través de meditaciones profundas que te sumergirán en el mundo celestial. Escucha y descarga AQUÍ. Abajo puedes escuchar la historia de ‘Atacan a paletero por robarle’.

Sin piedad, a plena luz del día y sin mostrar el menor remordimiento, dos jóvenes se bajaron de un auto negro, apuntaron con un arma de fuego a un anciano, vendedor de paletas, y lo despojaron de los únicos 120 dólares que tenía para sobrevivir. La víctima no opuso ninguna resistencia, se dejó revisar los bolsillos y entregó todo lo que tenía para evitar también perder su vida. Las cámaras de seguridad captaron el robo y el momento en que los sospechosos escapaban en el mismo vehículo de la cuadra 3900 de E 18 Street, en Oakland, en California.

Le roban su dinero

Geraldy Sanchez, es una de las encargadas de la recaudación en línea, y en su escrito explica que Don Juan «ha estado trabajando para mi padre durante bastante tiempo (…) tiene más de 80 años y todavía trabaja. Don Juan nos ha informado que no puede pagar el alquiler de este mes, entre otros gastos de subsistencia. Este es el tercer robo a mano armada que experimenta en la última semana», acota Juan Díaz Carazas, la segunda persona que abrió una cuenta en Gofundme.

Al anciano lo describen «como un hombre indefenso; no le queda más remedio que resistir este comportamiento de estos delincuentes y seguir presionando día a día para ganarse la vida». El concejal Noel Gallo ha reconocido, a través de los medios locales, el incremento de los robos a plena luz del día en la comunidad. Y lamentó que los asaltantes «ya no respetan a los abuelos y abuelas”. La policía aún no ha identificado a los ladrones y pide la ayuda de la comunidad para localizar el auto y a sus pasajeros.