Ingresan por la fuerza al congreso

El ataque recuerda al del capitolio de EEUU el 6 de enero de 2021

Dan los detalles

ÚLTIMA HORA: Partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro asaltaron el Congreso el domingo, se subieron al techo y rompieron los vidrios de las ventanas. Otros manifestantes se estaban reuniendo frente al palacio presidencial y la Corte Suprema.

No quedó claro de inmediato si lograron ingresar a los edificios, de acuerdo con The Associated Press. Los incidentes, que recordaron lo ocurrido el 6 de enero de 2021 en el capitolio de los Estados Unidos, se producen una semana después de que el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva juramentó al cargo el 1 de enero.

Protestan contra el nuevo presidente ¿igual que en EEUU?

Los simpatizantes de Bolsonaro han protestado contra la victoria electoral de Lula desde el 30 de octubre, bloqueando caminos, incendiando vehículos y congregándose afuera de edificios militares, pidiendo a las fuerzas armadas que intervengan, de acuerdo con AP.

CNN informó que algunos manifestantes intentaron ingresar al Palacio Presidencial de Planalto. El presidente no estaba en el edificio, pero un equipo del recién electo mandatario si estaba trabajando desde el lugar. Funcionarios esperaban que la Fuerza Aérea de aquel país los evacuara.