Se trata del reconocido productor de Records, Ángel del Villar, quien fue acusado por los agentes federales de supuesto narcotrafico. Fue en un comunicado oficial donde mencionaron que acusan al ex de Chiquis de “conspirar para violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico”.

Arrestan Ángel del Villar. A través de las redes sociales está circulando la noticia del arresto de un importante productor musical, este martes 14 de junio, se dio a conocer que un ex de la famosa cantante Chiquis Rivera fue supuestamente detenido por el FBI. Muchos han quedado sorprendidos ante esta noticia.

Tras estar detenido el ex de Chiquis, Ángel del Villar y Luca Scalisi fueron liberados tras pagar una fianza de alrededor de 100,000 dólares. Pero al parecer la lectura de los cargos esta programada para el 20 de julio, y si son encontrados culpables, podrían enfrentar la máxima sentencia.

DE NO CREERSE

A través de la cuenta de Instagram de Chisme No Like compartieron la publicación del arresto del productor y explican las razones por el cual el FBI decidió detenerlo. Inmediatamente las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y dieron su opinión al respecto.

“Informan que #AngelDelVillar, de 41 años, de #HuntingtonBeach, director ejecutivo de Del Records y su agencia de talentos subsidiaria Del Entertainment; y #LucaScalisi, de 56 años, de West Hollywood, director financiero de Del Entertainment, fueron arrestados esta mañana, por supuestos vínculos con carteles mexicanos”. Archivado como: Arrestan Ángel del Villar