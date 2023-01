Joven inmigrante se queda sin caminar por conductor que lo chocó

El responsable huyó de la escena dejando al mexicano herido

Familia de Miguel Ángel Ordoñez pide ayuda para el afectado

Apoyo inmigrante parapléjico choque. Un joven inmigrante originario del estado de Chihuahua, México, se ha quedado sin poder caminar, debido a un conductor irresponsable que lo chocó y huyó. Miguel Ángel Ordoñez se encuentra hospitalizado en un hospital de Denver, Colorado, ya que en el accidente sufrió graves heridas.

El joven de 22 años de edad, quedó atrapado en su vehículo cuando otro sujeto lo chocó con su auto, el responsable escapó de la escena, dejándolo allí atrapado entre los hierros del auto sin siquiera saber que lo había matado. Los paramédicos los trasladaron a un hospital para atender sus heridas.

Piden apoyo para inmigrante que quedó parapléjico tras un choque

Sus familiares y conocidos han contactado a distintos medios, incluido Mundo Now para solicitar ayuda para el inmigrante que se encuentra internado. Ya que la familia no cuenta con los recursos necesarios para los gastos médicos que necesita el mexicano, esto debido a que no cuentan con algún seguro de salud.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de diciembre, cuando Miguel Ángel Ordoñez sufrió un aparatoso accidente con otro conductor, dejando su vehículo inservible. Este choque dejó parapléjico al joven de tan solo 22 años de edad, por lo tanto su familia solicita ayuda para que puedan pagar los gastos médicos.