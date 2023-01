Inmigrante pide ayuda por su esposa que sufrió derrame cerebral

Rodrigo Torres tuvo las peores vacaciones de fin año

Lo que era un sueño se convirtió en una pesadilla Rodrigo Torres esposa derrame cerebral. Rodrigo Torres y su esposa soñaban con ir a Las Vegas y en diciembre pasado por fin pudieron cumplir su sueño… pero nunca imaginaron que se convertiría en una pesadilla. Debido a que su pareja terminó de la peor manera en plenas vacaciones y ahora el inmigrante pide apoyo por lo sucedido. En entrevista exclusiva para Mundo Now, el joven Rodrigo pide ayuda para su querida esposa que en plena vacaciones sufrió un derrame cerebral y terminó en el hospital de la peor manera. El inmigrante y su familia tenían el sueño de viajar a Las Vegas, Nevada para celebrar la llegada del Año Nuevo y así lo hicieron, pero todo se complicó repentinamente. Rodrigo Torres pide apoyo para esposa tras sufrir un derrame cerebral De acuerdo con las palabras de Rodrigo, menciona que apenas celebraron la llegada del Año Nuevo y la esposa del inmigrante colombiano sufrió un derrame cerebral, que la dejó al borde de la muerte y acabó con la vida normal como la conocían. En estos momentos se encuentra hospitalizada. “Estábamos de vacaciones en Las Vegas, con mi esposa, el niño y yo para el Año Nuevo, despedimos el año muy felices, paseando y contentos. Fue algo que queríamos hacer desde hace muchos meses y lo logramos hacer, pero el primero de enero a horas de la noche le dio un derrame cerebral”, cuenta en exclusiva el colombiano.

Rodrigo Torres esposa derrame cerebral: La delicada situación de su mujer El joven asegura que su pareja se encuentra muy delicada debido a gravedad del derrame que le dió a inicios de este año 2023, ya que perdió la movilidad de la mitad de su cuerpo. Esto ha dificultado la vida también de Rodrigo, ya que él tiene su hogar en Colorado y necesita vivir en Las Vegas y buscar establecerse en este lugar para poder apoyar a su esposa. "En el momento está internada en el Hospital Sunrise de Las Vegas, la condición de ella es crítica, muy delicada, perdió movilidad en la mitad de su cuerpo, la parte izquierda de su cuerpo no le funciona, tiene esperanza de recuperarse, pero en el momento está muy delicada en la clínica. Yo tengo que mudarme a Nevada, no tengo donde vivir, me gaste todos mis ahorros, en comida, gran parte en hoteles", dijo el joven inmigrante.

Debe tomar una decisión difícil Tras haber sido internada, Rodrigo Torres solamente recibía malas noticias de parte de los médicos, quien incluso menciona que le dijeron que debía tomar una decisión sobre su esposa: "La lesión fue muy grave, le ahorcó gran parte del cerebro y ellos dicen que es muy delicado, entonces ella en ese momento estaba más en peligro de muerte". "Nos dijeron que le iban hacer todos los procedimientos adecuados, pero era probable que no viviera, ya que la lesión era muy grave. Ellos me ponen a decidir y me dicen 'la mayoría de las personas no quieren vivir así', en otras palabras me dijeron que la deje ahí hasta que se muera o la operamos pero no va poder respirar bien", agregó el joven.

Solicita ayuda para buscar empleo Afortunadamente el progreso de la mujer va por buen camino, ya que el colombiano asegura que su esposa ya puede hacer ciertas cosas que desde un principio no podía. Rodrigo pide ayuda ala comunidad para buscar un empleo y una vivienda en Las Vegas, para poder estar cuidando a su pareja, ya que hay que recordar que ellos viven en Colorado. De igual manera, el joven compartió su número telefónico para los que quieran brindarle su apoyo 7204778602. "Gracias Dios la operaron y ya esta comiendo sola, respira por sí sola, le retiraron todos los aparatos. La verdad yo siento que fue un milagro, porque el diagnóstico de los doctores no era alentador para mí, cada que llegaban los doctores a revisar me daban una noticia peor que me habían dado en la visita anterior. Necesito que me ayuden a buscar un trabajo, un lugar donde vivir, mi esposa todavía va estar internada un tiempo y yo necesito establecerme en Las Vegas", solicitó Torres.