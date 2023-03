A horas de iniciar una de las ceremonias más importantes en el mundo cinematográfico, las autoridades anunciaron un problema de apagón en el área de Hollywood. Mediante el portal de noticias The Sun Us, se notificó que hubo un corte de energía en las cercanías del Teatro Dolby, donde año con año se hacen Los Oscar.

¿Qué ocurrió en el lugar?

Una fuente señaló al portal de noticias que fue “un problema para todo el barrio”, por lo que los ensayos se vieron interrumpidos por unos momentos, hasta que el Departamento de Agua y Energía, arregló la situación que se llevó a cabo en el lugar de los hechos. Por ello, se indicó que había un problema al momento de estar en los ensayos.

“Este es un problema de todo el barrio. Se restableció la energía en la casa y nuestros ensayos continúan y DWP está restaurando la energía”, informó una fuente y señaló The Sun Us. Por otra parte, fue The Hollywood Reporter quien destacó que “la interrupción fue devastadora desde el punto de vista de la producción de eventos”.