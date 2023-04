Anuncian salida de Juan Soler del programa ‘Sale el Sol’

Protagoniza momento emotivo junto a Paulina Mercado

“Es el amor de tu vida cuando elijes la persona con quien compartirla” dijo entre lágrimas a Paulina Mercado, su actual pareja, con quien comenzó un romance al conocerse en el programa. “Ese lo ocupas tú. Tú eres el amor de mi vida” declaró a la conductora, sin embargo añadió: “Eso no quita que haya tenido otros amores en mi vida”

“Agradezco mucho, las personas que me acompañaron, agradezco mucho el amor que me dieron, agradezco mucho mi primer amor, que fue importantísimo porque me formó, me hizo un hombre que ama profundamente a la mujer” expresó que sus amores anteriores lo ayudaron a ser quién es para estar con Mercado. Archivo: Anuncian salida de Juan Soler