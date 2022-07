Ángela Aguilar estrena nuevo video “Se Disfrazó”; “INDIRECTA A SU EX?”

Ángela Aguilar nuevo video musical: ¿Fue una indirecta para su ex novio?

Cabe resaltar que la bellísima Ángela Aguilar, interpretó este tema en la más reciente entrega de los Premios Juventud, en donde también se caracterizó como si estuviera dentro de un cuento de hadas. El video musical ha dado mucho de qué hablar, no solamente por la magnifica dirección del mismo, si no por lo que dice la letra de la canción.

“Se disfrazó de caricias, con tal de engañarme, me endulzó los oídos, me enamoró con detalles”, se escucha en el coro del más reciente sencillo de la hija de Pepe Aguilar. Además “Resultó ser mentira

lo que salía de su boca, se disfrazó de un buen amor, la maldita derrota”, se escucha en otra parte de la canción, en donde dio a entender que por mostrar una ‘cara falsa’, mandó a ‘volar’ ese amor, ¿Habrá sido una indirecta para su ex novio? (VER VIDEO MUSICAL AQUÍ) Archivado como: Ángela Aguilar nuevo video musical